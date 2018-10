Brott Över hundra hundvalpar – av raserna bichon havanais, mops och fransk bulldogg – tros ha smugglats in till Sverige via Trelleborg under de senaste åren, skriver Trelleborgs Allehanda. De ska ha sålts vidare av tre personer i Skåne.

Nu tar tullen hjälp av TV3:s "Efterlyst" för att komma i kontakt med personer som har köpt valparna.

Ursprungligen fick vi tips från allmänheten. Det var köpare som misstänkte att de köpt en smuggelhund och närboende till personerna som sålt som inte tyckte allt stod rätt till, säger Katharina Mohlin Thorstensson, utredare på Tullkriminalen, till Trelleborgs Allehanda.

Hundägare riskerar varken straff eller att bli av med sin hund.

Detta är bara för att vi ska få underlag till åklagaren att väcka åtal mot de här personerna, säger Katharina Mohlin Thorstensson till Trelleborgs Allehanda.

Enligt tullen har hundarna smugglats in från Ungern via Tyskland. De har sålts i Arlöv, Vitaby och Malmö för 7–18 000 kronor styck.