Över 200 bränder rasar i delstaterna Victoria och New South Wales. Av dem bedöms 16 vara så omfattande att liv och egendom är i omedelbar fara under nyårsaftonen. Bränderna har nått flera samhällen, där byggnader förstörts i lågorna, och höga temperaturer försvårar räddningsarbetet under en av de värsta dagarna hittills under brandsäsongen.

Jag ber er alla att fokusera på det som är viktigt nu, vilket är att skydda liv och egendom, säger New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian vid en presskonferens.

Militären inkallad

Den australiska militären har satt in flygplan, helikoptrar och fartyg för att bekämpa bränderna och evakuera boende i de eldhärjade områdena. Regeringen har även vänt sig till USA och Kanada för att få specialisthjälp.

Två personer har omkommit i samhället Cobargo i södra New South Wales, som evakuerades tidigare på dagen. De döda hittades i en bostad, och ytterligare en person saknas. I delstaten Victoria saknas fyra personer.

De våldsamma terrängbränderna i sydöstra Australien nådde också kustsamhället Mallacoota i östra Victoria, där dagsljuset förbyttes till ett kusligt rödaktigt mörker under morgonen.

Blött ner allt

David Jeffery driver ett pensionat i staden, och har i flera dagar förberett sig för att bränderna skulle nå Mallacoota. Gästerna har hjälpt till med förberedelserna.

Vi har spolat vatten i två dagar runt byggnaderna, och blött ner allting. Vi har jobbat som ett lag. Gästerna har varit fantastiska, säger han till TT.

När branden närmade sig evakuerades han och gästerna tillsammans till en campingplats vid vattnet, med omkring 4 000 andra turister och invånare.

Det finns en slags stenmur vid vattnet där, det är oftast hettan som dödar folk när du är på en öppen plats, så vi blev tillsagda att vi skulle hoppa ned i vattnet och ta skydd bakom den.

Eldfront passerade

Jeffery säger att han – trots att han är ateist – och flera andra bad för sitt liv, och strax innan fronten nådde evakueringscentret slog vinden om och drev den bort från platsen.

Det bromsade precis innan den nådde oss. Fronten tog sig fram, men den kunde inte helt plöja ned oss, berättar han.

Vindarna som slog till 20 minuter efter att eldfronten passerat var fasansfulla, hade de slagit till tidigare hade vi mer eller mindre varit bortsopade från kartan. Jag vet inte hur illa det hade blivit, säger han.

Fortfarande brandrisk

På eftermiddagen var det fortfarande för osäkert att återvända till hans pensionat.

Jag hoppas att det är kvar, och är det inte det så har vi i alla fall överlevt, säger han.

Men faran är inte över. Även om brandfronten passerat så kommer det fortfarande glödande flagor som kan tända allt som ännu inte brunnit. Men det är inte förödande, det kommer inte att hota våra liv, säger han.

Även på andra sidan delstatsgränsen, i New South Wales, har tusentals människor flytt till evakueringscentraler vid kusterna.