Irak Den extrema jihadiströrelsen IS efterlämnade över 200 massgravar i Irak, enligt uppgifter från FN. I gravarna finns kvarlevorna efter tusentals människor – såväl kvinnor som barn, äldre och irakiska soldater. FN uppskattar antalet kroppar till mellan 6 000 och 12 000, men det exakta antalet är svårt att fastställa.

De 202 massgravarna är koncentrerade till fyra provinser i de norra och västra delarna av landet, nära gränsen till Syrien. Fler massgravar kan komma att hittas, varnar FN-organet Unami och manar irakiska myndigheter att bevara kvarlevorna så att offrens familjer kan begrava dem.

Terrorrörelsen Islamiska staten (IS) utropade 2014 ett så kallat kalifat, det vill säga en stat utifrån dess extremt stränga tolkning av islam. I december 2017 besegrades IS av irakiska styrkor som hade stöd av en USA-ledd koalition. FN har tidigare uppgett att uppemot 33 000 civila dödades av IS brutala framfart i Irak. Ytterligare cirka 55 000 skadades.