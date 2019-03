Afghanistan Två personer rapporteras ha dödats och 23 skadats efter det att två stora explosioner hörts i staden Lashkar Gah i södra Afghanistan. Explosionerna verkar ha orsakats av utplacerade bomber.

Explosionerna inträffade under ett evenemang på en utomhusarena där nära 1000 personer deltog, enligt myndigheterna.

Guvernören i provinsen Helmand, som gränsar till Pakistan, uppges vara skadad. Han slogs omkull av en av explosionerna men togs snabbt därifrån, säger ett vittne till Reuters.

Attacken är en av flera som skett under evenemang kring det traditionella nyårsfirandet, som pågår under flera dagar. I torsdags dödades sex personer i huvudstaden Kabul i en attack som terrorgruppen IS tog på sig.

Nyåret firas över hela landet, men vissa hårdföra islamister motsätter sig festligheterna.

Lashkar Gah är huvudstad i den oroliga provinsen.