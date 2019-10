Tyfonen Hagibis närmar sig med maklig takt huvudstadsområdet i Japan. En tornado drog fram i delar av staden Ichihara i prefekturen Chiba sydost om Tokyo, där fyra personer skadats när ett hus förstördes. En man hittades död i en vält bil, rapporterar nyhetsbyrån Kyodo. Samtidigt uppmanas över en miljon människor att evakuera sina hem i samband med ovädret.

Svenska Sophia Watanabe bor i Tokyo sedan flera år tillbaka, och säger att hon har följt uppmaningarna om att handla mat och förnödenheter samt att se till att ha ficklampor med batterier redo.

Vi hoppas på det bästa, vi har laddat alla telefoner och har laddat upp med mat, säger hon.

Vid 01-tiden svensk tid hade regnet börjat ösa över Tokyo, men vindarna hade ännu inte börjat ta fart, berättar hon. Några timmar senare har de däremot ökat på.

I morse var det nästan helt vindstilla, men nu är vinden mycket starkare. Enligt min app så är den (Hagibis) i Osaka så den har inte kommit hit än, så det är väl en förvarning, säger hon.

Apokalyptisk stämning

TT: Hur är stämningen i staden?

Det var ganska apokalyptiskt i går när jag gick för att handla efter jobbet. Många matvaruaffärer hade slut på vatten och bröd. Det var tomma hyllor i ganska många affärer. Folk har verkligen tagit det här väldigt seriöst och verkar bunkra.

Hagibis, med vindhastigheter på 60 meter per sekund och regnmängder som inte skådats i landet sedan 1958, väntas nå Japan under kvällen, lokal tid, rapporterar nyhetsbyrån Kyodo. Över 16 000 hushåll rapporteras redan vara strömlösa. Sophia Watanabe säger att hon inte har varit med om något liknande.

Vi kände (tyfonen) Faxia (i september). Men då behövde vi inte ens flytta in utemöbler och krukor. Det här verkar vara på en helt annan nivå. Det tas mycket allvarligare.

Stängt och inställt

Över 1 600 flyg har ställts in och för Shinkansentågen mellan Tokyo och Nagoya råder det stopp. Nöjesparkerna Disneyland och Disneysea håller stängt under dagen. Även stora industrier som Honda och Toyota kommer att stänga några av sina fabriker under lördagen.

Formel 1-kvalet på Suzukabanan 30 mil sydväst om Tokyo har skjutits upp till söndagen, och två VM-matcher i rugby har ställts in.

Uppemot 1 000 millimeter regn kan falla i bland annat Tokairegionen under 24 timmar från mitt på lördagen.