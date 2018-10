41-åringen avtjänar redan ett långt fängelsestraff för en handfull mord på andra patienter. Men när den tredje rättegången mot honom nu har inletts erkänner Niels Högel att han har dödat hundra till. När han i rättssalen i Oldenburg fick frågan om huruvida anklagelserna mot honom stämmer svarande han jakande, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Högel har tidigare medgett att han överdoserat läkemedel till människor i sin vård, i syfte att återuppliva dem och därmed ta på sig äran. Han har sagt att han gjorde det för att han var uttråkad och fick en kick i de fall som han faktiskt lyckades återuppliva patienten.

En ledsen kille som gav sig själv Guds kraft, har en anhörig till ett av Högels offer tidigare sagt.

Tredje rättegången

Högel har dömts i två tidigare rättsprocesser – men efter undersökningar av kvarlevor har fallet svällt till att omfatta hundra misstänkta mord. Men utredarna tror dock att det i själva verket kan röra sig om över 200 offer under 2000–2005, enligt nyhetsbyrån AFP. Många potentiella offer kremerades efter sin död.

När den tredje rättegången inleddes under tisdagen lästes all information om offren upp innan domaren, Sebastian Bührmann, vände sig direkt till de anhöriga som fanns på plats i rättssalen. Han bad på förhand om ursäkt för det juridiska språk som kommer att användas under rättegången – som väntas pågå till i maj.

Det är inte för att vi är kalla, sade han, enligt den lokala tidningen Die Norddeutsche.

Högel började arbeta på sjukhuset i den nordtyska staden Oldenburg 1999 och innan dess hade kliniken gott rykte. Men den nya sjuksköterskan ska ha känt sig överväldigad av arbetsuppgifterna och började dricka i samband med att han föll allt djupare in i depression, skriver AFP.

Omkring hundra offer

Med tiden kom hans arbetspass att förknippas med allt fler nödsituationer och dödsfall. Högel sågs som en olycksbringare och kollegorna försökte undvika att jobba med honom. 2002 försökte sjukhuset att bli av med honom genom att lova positiva referenser om han bara slutade så snart som möjligt. Men ingen intern utredning inleddes – trots det stora antal dödsfall som kunde kopplas till hans arbetstider.

Minst 36 patienter föll offer för Högel i Oldenburg, enligt åklagaren. Och omkring 64 personer anses ha gått samma öde till mötes i närliggande Delmenhorst, där dödandet fortsatte innan Högel greps på bar gärning 2005.

Om de ansvariga, särskilt vid kliniken i Oldenburg, men också senare i Delmenhorst, inte hade tvekat att ta kontakt med myndigheterna, så hade Högel kunnat gripas tidigare, har Oldenburgs polischef Johann Kühme sagt.

Om Högel döms för alla mord sällar han sig till några av de värsta seriemördarna i tysk efterkrigstid.