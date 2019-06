Polisen har inlett förundersökning om misstänkt mord. Platsen där mannen hittades har undersökts av bland annat tekniker och en vapenhund som skickades dit.

TT: Finns det någon misstänkt gripen eller utpekad?

Inte mig veterligen, svarar Rickard Lundqvist, presstalesperson för polisen.

Larmet kom strax efter klockan 13 på måndagen. Polisen vill få kontakt med människor som kan ha sett eller hört något som kan kopplas till händelsen, som inträffade i ett bostadsområde.

Det är mycket troligt att det finns någon som har sett något som kan vara intressant, säger Lundqvist.

Platsen har spärrats av och vittnen har förhörts. På frågan om polisen vet hur gärningsmannen eller gärningsmännen tog sig från platsen svarar Lundqvist:

Vi har vissa vittnesuppgifter som har förklarat lite om hur det gått till, men där hänvisar jag till förundersökningssekretess.

Polisen ser just nu ingen koppling till händelsen på Malmö C, där en man som uppträdde hotfullt sköts av polis under förmiddagen.