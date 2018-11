Vård Det råder på nytt stabsläge på Akademiska sjukhuset i Uppsala och övriga Region Uppsala, rapporterar lokala medier. Vid lunchtid upptäckte personal på Akademiska sjukhuset att de inte längre kunde komma in i journalsystemet Cosmic och därmed inte kunde läsa patienternas journaler.

Samtliga system vi har testat har vi inte kommit in i, säger Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska, till SVT Nyheter Uppsala.

Cosmic havererade senast så sent som i torsdagskväll, då varade avbrottet över ett dygn. Under det avbrottet fick personalen problem med att ge korrekt medicinering till patienter, men inga operationer fick ställas in.