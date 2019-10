Tidningen hänvisar till uppgifter i en kommande bok där två av dess reportrar intervjuat tolv anonyma källor med insyn i diskussioner inom regeringen under en vecka i mars i år då Trump ägnade migrationsfrågan särskilt mycket uppmärksamhet.

Under ett möte ska Trump ha krävt att hela den över 300 mil långa gränsen mot Mexiko skulle stängas till dagen efter. Han ska också ha föreslagit att gränsmuren skulle göras strömförande och förses med vassa piggar, samt kompletteras med en vallgrav med ormar och alligatorer.

Under ett möte föreslog presidenten att soldater vid gränsen borde få skjuta migranter i benet för att stoppa dem, enligt The New York Times. Han ska ha backat från förslaget då hans rådgivare påpekade att det var oförenligt med lagen.

Enligt The New York Times beslutade presidenten efter den beskrivna veckan i mars att sparka flera av de rådgivare som påpekat svårigheterna i att genomföra hans mest extrema förslag.