Morabito och ytterligare tre fångar "flydde via ett hål i byggnadens tak" i söndags och rånade sedan en närliggande bondgård, enligt uttalandet.

Rocco Morabito – även kallad kokainkungen av Milano – är medlem av den syditalienska maffian ’Ndrangheta, som har bedömts vara det mäktigaste brottssyndikatet i Italien och en av Europas största importörer av kokain från Sydamerika.

Han greps i september 2017 på ett hotell i Montevideo, efter att polis i Uruguay tillsammans med myndigheter i Italien lyckats spåra och identifiera honom. Han hade då levt under falsk identitet i kuststaden Punta del Este i elva år, men ska ha avslöjats efter att han skrivit in sin dotter i skolan under sitt eget namn.

Morabito hade när han greps varit efterspanad sedan 1994 och han är dömd till över 30 års fängelse för knarksmuggling och andra grova brott. Han befann sig fortfarande i Uruguay i avvaktan på att utlämnas till Italien.