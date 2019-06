Partiets tuffa kvalregler samt det faktum att hela tio aspiranter kommer att vara på scenen samtidigt har dock gett upphov till hätska diskussioner. Även Biden, som leder i opinionsmätningarna och tillbringar mycket av sin tid med att attackera president Donald Trump, verkar tveksam till formatet.

Det är lite av en överdrift att kalla det för en debatt, för det kommer inte att finnas särskilt mycket tid (att gå in på djupet), sade han häromdagen i Iowa enligt Bloomberg.

65 000 givare?

De omtvistade reglerna för vem som får ta plats framför tv-kamerorna i Florida i nästnästa vecka, den 26 och 27 juni, sattes upp redan i februari: För att kvala in till debatterna måste man ha haft ett stöd på 1 procent eller mer i minst tre av partiet godkända, nationella opinionsmätningar mellan den 1 januari och den 12 juni. Eller så ska en aspirant ha fått ekonomiskt stöd av minst 65 000 individer i 20 olika delstater. Och det blir tio debattörer per kväll, vem som får plats på scenen vilken kväll avgörs av lottdragning.

Aspiranterna hade till i torsdags kväll svensk tid på sig att lämna in underlag till partiet. Men redan tidigare i veckan stod det klart att 14 politiker klarat båda partikraven, enligt den ansedda politiksajten Five Thirty Eight. Det senaste tillägget var New York-senatorn Kirsten Gillibrand som i måndags lyckligt twittrade att hon nått över 65 000 donatorer.

Värre ser det ut för Montana-guvernören Steve Bullock som under ett besök i Illinois i veckan besviket medgav att han nog inte får vara med. Men den uteblivna debattbiljetten är inget stort bakslag, bara en liten törn, enligt Bullock själv.

Jag anser att jag har något unikt att komma med i det här startfältet, säger han till tidningen The Chicago Sun Times och hänvisar till att han vunnit guvernörsvalet i en delstat som den republikanske presidenten Donald Trump tog hem stort 2016.

Äldre vita män

Demokraternas startfält är onekligen brett, vilket är ett skäl till partiets debattkvalregler. I nuläget finns minst 23 seriösa presidentaspiranter, beroende på hur man räknar. Trots att över 16 månader återstår till nästa presidentval skapar rivalerna som vill utmana Donald Trump stora rubriker så gott som dagligen.

Ledaren Joe Biden har ett nationellt stöd på över 32 procent i opinionsmätningarna. Därefter kommer Vermontsenatorn Bernie Sanders, som stöds av knappt 17 procent och Massachusettssenatorn Elizabeth Warren med nära 11 procent. Alla de andra ligger på ensiffriga opinionsstöd.

Bedömare har dock uttryckt farhågor över att de två ledande aspiranterna är vita män över 75 år – i en tid då Demokraterna anses vara i behov av generationsskifte och stöd från minoritetsgrupper.

Lära känna

Demokratiska partiet kommer ordna tre debattomgångar. Syftet med dem är att låta väljare lära känna demokrater som siktar på Vita huset i god tid före primärvalssäsongen, som drar i gång i februari nästa år. Den processen i sin tur syftar till att vaska fram den presidentkandidat som formellt utses på partiets konvent i Wisconsin i juli 2020 – fyra månader före presidentvalet.