Fredagens jättedemonstration i Barcelona, där drygt en halv miljon människor deltog, blev lugn. Men under kvällen bröt nya våldsamheter ut på flera ställen i Katalonien. Katalanska separatister kastade sten och fyrverkeripjäser mot polisen, som svarade med tårgas och gummiklädda kulor.

I Barcelona kastade några hundra maskerade personer sten och flaskor mot poliser i närheten av deras högkvarter och vid turiststråket Las Ramblas tände demonstranter flera eldar och barrikader och skingrades med vattenkanoner. I Girona drabbade polisen runt midnatt samman med några hundra maskerade personer, uppger El País.

Några timmar senare hade läget i regionen lugnat sig, och polisen uppgav att de då gripit 31 personer.

500 skadade i veckan

Det var kulmen på den femte dagens protester, som inleddes när Spaniens högsta domstol dömde nio katalanska separatistledare till mellan 9 och 13 års fängelse för bland annat uppvigling, med motiveringen att de uppmuntrat till oroligheter i samband med självständighetsomröstningen hösten 2017.

Sammanlagt har runt 500 personer skadats i veckans oroligheter, drygt 150 personer har gripits.

Kostar hundratals miljoner

Barcelonas styre rapporterar att de tre första dagarnas protester har kostat staden över 1,5 miljoner euro, drygt 18 miljoner kronor. Förstörda gatlyktor, skyltar och träd står för en stor del av kostnaderna.

Hur mycket våldsamheterna kostat stadens handel och turism är inte klart, men under fredagen höll många affärer i de centrala delarna av Barcelona stängt, liksom många turistattraktioner, bland annat La Sagrada Familia. Under fredagen ställdes även 57 avgångar från Barcelonas stora flygplats El Prat in.