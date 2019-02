Efter en kall natt i hela landet är det läge att ta det lugnt på vägarna, och räkna med att det kan vara halt. I Norrland varnar SMHI för ishalka och i de sydligaste delarna av landet kan kall luft ställa till problem. Samtidigt har våren kommit till Sveriges sydligaste delar.

Under dagen stiger temperaturen, men under morgonen får i stort sett hela landet minusgrader, med möjliga undantag vid kusterna.

Front drar förbi

Eftermiddagen ser ut att bli något varmare.

I Götaland kan det bli plusgrader. Norra Svealand och uppåt får allmänt minusgrader, säger Anette Levin, meteorolog på SMHI.

Ett nederbördsområde kommer in över Jämtlandsfjällen och rör sig österut under dagen. Nederbörden berör större delen av Norrland och beräknas pågå under hela dagen.

Det är en front som drar förbi under dagen. Bakom fronten kommer mildare luft med regn och snöblandat regn, vilket kan leda till ishalka i hela Norrland utom Gävleborg, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Håll i mössan

De sportlovsfirare som vill njuta av fjäll och skidåkning får se till att klä sig ordentligt och hålla i mössan.

Det blir blåsigt, men inte tillräckligt för att vi ska utfärda varningar, säger Anette Levin men påpekar samtidigt att vinden i Lapplandsfjällen blir värre.

Det är främst Lapplandsfjällen som kommer drabbas av kraftig vind under dagen. Speciellt dalgångarna kommer vara hårt utsatta, där vinden kan nå upp till 20 meter per sekund, säger Max Lindberg Stoltz.

Delar av sydvästra Sverige har nu fått meterologisk vår. Och i vissa delar blev det aldrig vinter.

Delar av Skåne, närmast kusten, gick direkt från höst till vår, säger Max Lindberg Stoltz.