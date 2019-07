USA USA:s nationella vädertjänst ( NWS ) varnar för en värmebölja i centrala och östra delarna av landet med temperatur på upp till 43 grader i helgen. Hettan kan beröra närmare 200 miljoner människor, rapporterar BBC.

New Yorks borgmästare Bill de Blasio har utfärdat ett lokalt nödtillstånd och uppmanar invånarna att dricka mycket vatten och inte gå utomhus. Runt om i staden har 500 nedkylningscenter med luftkonditionering öppnats. Hälsoriskerna har fått flera arrangörer att ställa in evenemang i helgen, bland annat en festival i Central Park och New York Triathlon, skriver The New York Times.

Även andra storstäder som Washington, Boston och Chicago vidtar åtgärder mot hettan. NWS varnar också för lokala åskväder, kraftiga vindar och tornador i delstaterna Wisconsin och Minnesota.