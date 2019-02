Glädjescenen bröt ut när presidenten från talarstolen hyllade att en majoritet av de nya jobben i USA i fjol gick till kvinnor – och att det även gällde kongressen som nu har rekordmånga kvinnliga ledamöter.

Symboliserar kamp

Uppmaningen till kvinnor från båda partierna att bära vitt när de lyssnade på det direktsända talet till nationen kom från representanthusets arbetsgrupp för demokratiska kvinnor. Vitt är den färg som symboliserar kvinnors kamp för rösträtt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Genom att bära suffragetternas vita färg sänder vi ett respektfullt solidaritetsbudskap till kvinnor över hela landet och förkunnar att vi inte kommer att backa från de rättigheter vi kämpat så hårt för, sade arbetsgruppens ordförande Lois Frankel till nyhetskanalen CNN före anförandet.

De vitklädda kvinnorna syntes onekligen när tv-kamerorna svepte över åhörarna under State of the union-talet. Även talman Nancy Pelosi, som satt snett bakom Trump, bar vitt.

Jätteprotester

Kvinnors rättigheter har kommit under luppen extra mycket under Donald Trumps tid i Vita huset. Under valrörelsen uppmärksammades sexistiska kommentarer som Trump fällt i en intervju för flera år sedan och i samband med hans installation hölls enorma kvinnodemonstrationer i Washington DC och andra städer. Under presidentskapet har även me too-rörelsen kulminerat och i höstas hölls hätska senatsförhör med en HD-domarkandidat som anklagats för sexuella övergrepp.

Traditionen för politiskt aktiva kvinnor att bära vitt går dock längre tillbaka än så och har setts vid tidigare kongresstal. Vid Donald Trumps presidentinstallation bar hans demokratiska motståndare i valet 2016, Hillary Clinton, vit byxdress.