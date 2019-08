Han har aldrig velat hota någon, säger försvarsadvokat Soroush Shahram.

Men att det var många som kände sig hotade framgår tydligt när butikspersonal från stationen berättar hur det kändes:

Min första tanke var att jag måste ringa min mamma och säga hej då, säger en butiksanställd, när hon gråtande berättar om händelsen.

Han skrek väldigt högt och upprepade gång på gång att han hade en bomb, berättar hon. En anställd i en annan butik berättar hur hon gömde sig bakom ett bord när mannen närmade sig henne.

Jag tänkte: Nu kommer jag att dö.

Minns bara vagt

Enligt försvarsadvokaten har den åtalade mannen bara vaga minnesbilder från den förmiddagen. Han hade varit febersjuk i flera dagar och var inte sig själv, enligt advokaten. Han upplevde att han var förföljd av män med walkie-talkies.

Även åklagare Tomas Olvmyr tror att mannens agerande berodde på hans personliga mående.

Vi har inte hittat något som tyder på att detta skulle vara en planerad gärning, säger han.

"Jag har en bomb"

Med hjälp av bilder från övervakningskameror kan åklagaren visa hur den 44-årige mannen går in på Malmö C på morgonen den 10 juni. Efter att ha gått runt på stationen under en timme börjar han uttrycka sig så hotfullt att ordningsvakter tillkallas. Inför dem upprepar han att han har en bomb och att han vill att det ska spridas till nyhetsmedier.

Jag kommer att spränga oss bägge, säger mannen till ordningsvakten.

En stor del av samtalet är inspelat via ordningsvaktens kroppskamera. Hon talar lugnande till honom och situationen dämpas, men sedan kommer poliser med dragna vapen.

Mannen skriker:

Jag kommer för helvete att spränga dig.

Sedan blir han skjuten med tre skott, men trots att han träffas reser han sig och springer iväg, men blir till slut övermannad.

Stor samhällspåverkan

Mannen är åtalad för grovt olaga hot, ett brott som enligt åklagaren var särskilt allvarligt eftersom hoten uttalades vid en tidpunkt då en stor mängd människor befann sig på stationen och samhällspåverkan dessutom blev så stor – stationen hölls utrymd i flera timmar och tågtrafiken till och från Malmö lamslogs.

Försvarsadvokaten påpekar att mannen i samband med polisskotten flera gånger ropade att det inte var på riktigt.

Men det vågade inte poliserna lita på. Bombtekniker tillkallades och sköt senare sönder väskorna, som dock inte innehöll vare sig skjutvapen eller någon bomb.

En mindre rättspsykiatrisk undersökning visar att allvarlig psykisk störning kan misstänkas, både vid själva händelsen och vid undersökningstillfället.

Mannen är också åtalad för att ha angripit två kriminalvårdare på häktet. Rättegången avslutas på måndag.