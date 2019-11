Att stoppa våld och kontrollera kaos medan man återställer ordning är Hongkongs mest akuta uppgift just nu, sade Xi under ett besök i Brasilien enligt den statskontrollerade kinesiska tidningen Folkets Dagblad.

Han tillade att de senaste våldsamheterna vid protesterna "allvarligt utmanar den grundläggande principen om ett land, två system" som sedan 1997 är grunden i relationen mellan Peking och Hongkong.

Samtidigt återupprepade den kinesiske presidenten centralregeringens stöd för hur de styrande och polisen i Hongkong har hanterat oroligheterna.

Borttagen tweet

Under torsdagen twittrade den kinesiska tidningen Global Times, som lyder under och agerar språkrör åt kommunistregeringen, att Hongkongs styre skulle utlysa utegångsförbud under helgen. Inlägget låg kvar i en dryg halvtimme innan det togs bort. Tidningens chefredaktör uppgav senare att inlägget togs bort på grund av att det inte fanns tillräcklig information.

Under dagen fortsatte samtidigt aktivister att blockera vägar och störa kollektivtrafiken.

Efter flera månaders protester har de fredliga massdemonstrationerna övergått till en ny fas som går under en devis om att man ska låta "blommor slå ut överallt".

Den innebär att aktivisterna försöker genomföra insatser på så många ställen som möjligt, vilket har lett till våldsamma konfrontationer med polisen.

Skolorna hålls stängda resten av veckan enligt beslut från myndigheterna, och sjukhus skjuter upp icke akuta operationer.

70-årig man dog

Vid Hongkongs polytekniska universitet sköt demonstranter pilar mot polisen, som svarade med tårgas och gummikulor.

Många stora vägar där tegelstenar och andra hinder lagts ut är blockerade. En tunnel under hamnen har stängts och busstrafiken har ställts in.

Myndigheterna uppger att omkring 70 personer fick föras till sjukhus efter onsdagens sammandrabbningar, två av dem är allvarligt skadade.

Senare kom beskedet att en 70-årig gatustädare avlidit på sjukhus efter att han förts dit på onsdagen. Enligt polisen har han träffats av ett hårt föremål i huvudet, sannolikt en tegelsten, som kastades av maskerade demonstranter.